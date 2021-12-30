AA 30 Aralık 2021 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 13:24

Uzun bir aradan sonra sessizliğini bozan Gani, BBC'ye yaptığı açıklamada, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos'ta uyandığında, bunun Afganistan'daki son günü olacağını öngöremediğini söyledi.

Gani, uçak Kabil'den havalandığında ülkeden ayrıldığını anladığını aktardı.

Taliban'ın ilk başta Kabil'e girmemeyi kabul ettiğini ancak iki saat sonra durumun değiştiğini anlatan Gani, "Taliban'ın iki farklı fraksiyonu iki farklı yönden yaklaşıyordu ve aralarında 5 milyonluk şehri yok edecek ve insanlara ciddi zarar verebilecek büyük bir çatışma olasılığı çok büyüktü." ifadelerini kullandı.

Gani, ulusal güvenlik danışmanının ve eşinin Kabil'den ayrılmasına izin vermeyi kabul ettikten sonra bir arabanın kendisini savunma bakanlığına götürmesini beklediğini ancak arabanın hiç gelmediğini belirtti.

Bunun yerine dehşete düşmüş cumhurbaşkanlığı güvenlik şefinin, tavır alması halinde hepsinin öldürüleceğini söylemek için kendisine geldiğini aktaran Gani, şunları söyledi:

"Bana 2 dakikadan fazla zaman vermedi. Talimatlarım Host vilayetine gitmek için hazırlanmaktı. Bana Host'un düştüğünü ve Celalabad'ın da düştüğünü söyledi. Nereye gideceğimizi bilmiyordum. Sadece havalanınca (Afganistan'dan) ayrıldığımız netlik kazandı. Bu gerçekten ani oldu."

- GANİ, ÜLKE DIŞINA PARA ÇIKARDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Eşref Gani, ülkeyi terk ederken yanına yüklü miktarda para aldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Kati suretle belirtmek istiyorum ki ülke dışına para çıkarmadım." dedi.

Öte yandan, Gani, "uluslararası toplumun sabrının süreceğini varsaymak" dahil birtakım hatalar yapıldığını kabul ederek, uluslararası ortaklığa güvenmek gibi Kabil'in düşmesine neden olan bazı şeyler için suçu üstlenmeye razı olduğunu dile getirdi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, "Değerlerim ayaklar altına alındı. Günah keçisi yapıldım." ifadelerini kullandı.

- GANİ, KABİL'İN 15 AĞUSTOS'TA TALİBAN'IN ELİNE GEÇMESİYLE BAE'YE KAÇMIŞTI

Başkent Kabil'in 15 Ağustos'ta Taliban'ın eline geçmesiyle eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve birçok üst düzey hükümet yetkilisi BAE'ye kaçmıştı.

Genel af ilan eden Taliban yönetimi ise ülkeyi terk eden muhaliflerin ve eski hükümet çalışanlarının tekrar ülkelerine dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

Geçmişte Taliban ile birtakım sorunlar yaşayan BAE, Taliban'ın iktidara gelmesiyle yeniden ilişkiler kurmaya başladı.

BAE, Taliban'ın 15 Ağustos'ta yönetime geçmesiyle Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmış, kasımda ise tekrar açmıştı.