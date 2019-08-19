Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, önceki gün başkent Kabil'de bir düğünde 63 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının intikamını alacaklarını söyledi.

Afganistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ancak saldırı nedeniyle bugüne ertelenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Gani, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyla ilgili, "Sivillerin dökülen her damla kanının intikamını alacağız. DEAŞ'la mücadelemiz sürecek. Ülkedeki tüm sığınaklarını yok edeceğiz." dedi.

Gani, teröristlerin Pakistan sınırındaki bazı bölgelerde saklandıklarını belirterek, barış isteyen Pakistan halkına, terörist sığınaklarının tespitine yardım etme çağrısı yaptı.

Öte yandan Gani, ABD ile barış görüşmeleri yürüten terör örgütü Taliban'ın da "terörden dolaylı sorumlu" olduğunu savundu. Gani, Taliban'ın yıllardır okullara, camilere ve kamuya ait diğer mekanlarda yaptığı saldırılarla ülkede terör için platform yaratmış olduğunu ifade etti.

- 63 kişi ölmüştü

Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki "Kasri Dubai" (Dubai Kasrı) adlı düğün salonunda cumartesi akşamı düzenlenen intihar bombalı saldırıda 63 kişi ölmüş, 182 kişi yaralanmıştı.

Kentin Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı batı kesiminde düzenlenen saldırı, Afganistan'da bu yılın başından beri gerçekleştirilen en kanlı terör saldırısı olmuştu.

Öte yandan bugün de Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde seri patlamalar gerçekleşti. Celalabad kentinin çeşitli noktalarında Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında meydana gelen en az altı patlamada en az 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

Terör saldırılarının Afganistan'da son dönemde ABD ile Taliban arasında, ülkede kalıcı bir barışa ulaşmak üzere görüşmelerin yürütüldüğü bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Amerikalı yetkililer ile Taliban temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerde tarafların Afganistan'da 18 yıldır süren çatışmaları durdurmak üzere anlaşmaya yakın olduğu, hatta bu ay başında sonuçlanması beklenen anlaşmanın yalnızca teknik detaylarının şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.