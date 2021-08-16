İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2021 Pazartesi / 8 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,502
  • EURO
    10,0289
  • ALTIN
    484.894
  • BIST100
    1447.64
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eşref Gani'yle ilgili kafa karıştıran açıklama: Ülkemize giriş yapmadı
Dünya

Eşref Gani'yle ilgili kafa karıştıran açıklama: Ülkemize giriş yapmadı

Tacikistan, Taliban'ın Kabil'i kuşatması sonrası ülkeyi terk ettiği duyurulan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye gelmediğini açıkladı.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:04 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:26
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.

Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Bazı basın organlarında, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkesinden ayrılan Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği yönünde haberler yer almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.