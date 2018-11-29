'Eş-Şebab'a karşı savaş kaybedilmedi'

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen "6. ABD-Afrika Birliği Üst Düzey Diyaloğu" konferansına katılan ABD Dışişleri Bakanlığının Afrika işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Nagy, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Nagy, 20 yıl sonra ABD tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'ya yerleşik büyükelçi atandığını, Somali ve çevresinde teröristler ile mücadelenin güçlendiğini dile getirdi.

Nagy, "Son zamanlarda Mogadişu da dahil olmak üzere teröristler tarafından bir dizi saldırılar düzenlenmesine rağmen Eş-Şebab'la savaş kaybedilmedi." dedi.

Afrika'daki güvenlik kaygılarına ve kalkınma stratejilerine çok az ilgi gösterildiğine dikkat çeken Nagy, "Uzun zamandır Afrika'da güvenlik ve insani krizler üzerine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nagy, Afrika'da ekonomik büyümenin, ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen "6. ABD-Afrika Birliği Üst Düzey Diyaloğu" konferansına Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, ABD Dışişleri Bakanlığının Afrika işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Nagy ve üst düzey yetkililer katıldı.