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  • 'Esselamü Aleyküm' selamıyla giriş yaptı: Trudeau, Müslümanlar için Ramazan ayı mesajı yayımladı
Dünya

'Esselamü Aleyküm' selamıyla giriş yaptı: Trudeau, Müslümanlar için Ramazan ayı mesajı yayımladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ramazan ayının başlaması sebebiyle Müslüman alemi için mesaj yayımladı.

AA24 Nisan 2020 Cuma 07:21 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 07:21
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Başbakan Trudeau, "Esselamü Aleyküm" selamıyla giriş yaptığı mesajını, "Ramazan Mübarek" ifadesiyle tamamladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, bu seneki ramazan ayının, Kovid-19 salgını nedeniyle diğerlerinden farklı olacağını ifade eden Trudeau, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel olarak Ramazan, topluca bir araya gelme zamanıdır. Aileler ve arkadaşlar, Ramazan'ı, bir araya gelerek, gün boyunca oruç tutarak ve günlerini iftarla bitirerek yaşarlar. Bu yıl Ramazan, küresel Kovid-19 salgınıyla savaşmaya devam ederken farklı olacak. Evde kalarak, halk sağlığı uzmanlarının tavsiyelerini izleyerek topluluklarımızı korumak için çalışacağız.

Bu kriz sırasında İslam'ın kalbindeki merhamet, minnettarlık ve cömertlik gibi değerler, her zamankinden daha fazla yankılanıyor. Sadaka ve manevi tefekkür zamanı olan Ramazan, bize başkalarının ihtiyaçlarını kendimizinkinden öne koymamızı ve bu değerleri günlük yaşamlarımızda uygulamamızı hatırlatır. Müslüman Kanadalıların ülkemize her gün yaptıkları değerli katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Ailemiz adına eşim Sophie ve ben, herkese kutsanmış ve huzurlu bir Ramazan diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar."

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