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Essex’de kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere’nin Essex bölgesinde bir kamyonun içinde 39 kişinin cesedine ulaşıldı. Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda cesetlerin bulunduğu, sürücünün de gözaltına alındığı kaydedildi.

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ESET dolu kamyon İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Grays kasabasında bulundu. Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalı olduğu bildiriliyor. Cesetlerin bulunmasından ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Essex’deki bir kamyonda 39 ceset bulunduktan sonra cinayet soruşturması başlatıldı. Polis, aracın Bulgaristan’dan geldiğine ve İngiltere’ye üç gün önce Galler’de Holyhead yoluyla girdiğine inanıyor. Başkomiser Andrew Mariner, kamyonun 19 Ekim’de Bulgaristan’dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek, “birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir” dedi. 
 
BULGARİSTAN’DAN GELMİŞ
 
Mariner şunları söyledi; “Kamyonun Bulgaristan’dan geldiğine ve ülkeye 19 Ekim Cumartesi günü Holyhead’de girdiğine inanıyoruz ve araştırmak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Soruşturmalarımız devam ederken polis nezaretinde kalan olay ile ilgili olarak kamyon sürücüsünü tutukladık. Bu kordonun bölgedeki yerel işletmelerin faaliyetlerini aksatmayacağını ve kesintinin kısa tutulması için çalışacağını takdir ediyorum.” 
 

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