Esvatini ile ABD arasında anlaşma imzalandı

AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:03 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:03

Yerel basındaki habere göre, ABD ile Esvatini arasında imzalanan anlaşma için düzenlenen çevrim içi törene, ABD'nin Ekonomik Kalkınma, Enerji ve Çevre Müsteşarı Keith Krach ile Esvatini İletişim Bakanı Manqoba Khumalo katıldı.

Anlaşma kapsamında iki ülke, veri gizliliği ve ekosistemin korunması amacıyla 5G teknolojisine karşı iş birliği kararı aldı.

Krach, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Esvatini, Temiz Ağ inisiyatifini ilk imzalayan Afrika ülkesi oldu." dedi.

ABD'nin bu konuyla ilgili diğer Afrika ülkeleriyle de görüştüğü bilgisini paylaşan Krach, daha fazla ülkenin bu inisiyatife katılmasını beklediklerini açıkladı.

Esvatini İletişim Bakanı Khumalo ise Temiz Ağ inisiyatifiyle devlet ve şirket güvenliğinin sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

- TEMİZ AĞ İNİSİYATİFİ

ABD, ulusal güvenlik açısından tehdit gördüğü Çin'e karşı geçen sene teknoloji alanında Temiz Ağ inisiyatifi başlattı.

ABD hükümeti tarafından 5G teknolojisine karşı yürütülen Temiz Ağ inisiyatifi, ABD ile diğer ülkeler arasında iki taraflı yürütülüyor.

Uzun zamandır 5G konusunda özellikle Avrupa'daki müttefiklerine kendi ağlarını geliştirme çağrısında bulunan ABD yönetimi, Huawei şirketinin, 5G ağlarının dışında tutulmasını talep ediyor.

Atılan adım kapsamında Çin'in güvenilir olmayan telekomünikasyon şirketlerinin, ABD'deki telekomünikasyon ağlarıyla bağlantısının engellenmesi ve güvenilir olmayan uygulamaların ABD'deki cep telefonu uygulamaları mağazalarından kaldırılması gibi adımlar bulunuyor.