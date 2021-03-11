Esvatini ilk Kovid-19 aşısını aldı

AA 11 Mart 2021 Perşembe 23:42 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 23:42

Güney Afrika ülkesi Esvatini, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen aşılarının ilk kısmını teslim aldı.

Sağlık Bakanı Lizzie Nkosi, yaptığı açıklamada COVAX kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk kısmı olan 20 bin AstraZeneca/Oxford aşısını teslim aldıklarını belirtti.

İlk adımda Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının aşılanacağını kaydeden Nkosi, bu hafta sonuna kadar ek 12 bin doz aşının daha ülkeye getirileceğini bildirdi.

Ülkede 17 bin 215 kişide Kovid-19 tespit edilirken 659 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.