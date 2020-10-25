Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew'in, Trump'ın sözlerine açıklık getirmesi için Raynor'ı bakanlığa çağırdığı belirtildi.
Açıklamada, Trump'ın Hedasi Barajı'nın Nil Nehri sularının akışını durduracağı gibi "yanıltıcı ve yanlış" ifadeler kullandığının altı çizildi.
"Etiyopya, hiçbir zaman egemenliğine yönelik bir tehdide boyun eğmedi ve gelecekte de eğmeyecek. Afrika Birliği ile çerçeve çalışması kapsamında üçlü müzakereleri sürdürmeye de kararlı olacak."
Trump, dün, Sudan ve İsrailli liderle yaptığı telefon görüşmesinde, Etiyopya'nın baraja ilişkin anlaşmaya yanaşmadığını, Mısır'ın Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nı patlatabileceğini söylemişti.