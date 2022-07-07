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Dünya

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed: Terör faaliyetlerine dış güçlerin ekonomik desteği var

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesinde son zamanlarda meydana gelen terör saldırılarından 'dış güçleri' sorumlu tuttu.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
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Ahmed, basına yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da terör faaliyetlerine dış güçlerin ekonomik desteği var. Bu durum ülkenin harap olmasına ve bölünmesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

Ülkede son zamanlarda yaşanan saldırılarda Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA), Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene ve Gambella Kurtuluş Ordusu'nu sorumlu tutan Ahmed, bu örgütlerin kendi aklı ve gücünün olmadığını, dış güçlerden destek aldıklarını belirtti.

Hükümet olarak silahlı gruplarla mücadele ettiklerini kaydeden Ahmed, "Suç örgütü acımasızca kendi akrabalarını öldürüyor." dedi.

Etiyopya'da son 4 yıldır Oromiya, Gambella ve Benishangul Gumuz bölgeleri zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

Ülkedeki en büyük ikinci etnik grup olan Amharalara yönelik Oromiya bölgesinde sık sık saldırılar düzenleniyor.

Etiyopya'da isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA), Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene ve Gambella Kurtuluş Ordusu'nun 14 Haziran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırısının püskürtüldüğü açıklanmıştı.

Oromiya bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce 18 Haziran ve 4 Temmuz'da düzenlenen 2 saldırıda yüzlerce sivil öldürülmüştü.

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