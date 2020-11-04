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Dünya

Etiyopya Başbakanı Ahmed orduya emir verdi: Hükümete ''savaş açan'' eyalet yönetimini devir

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, federal hükümete 'savaş açan' Tigray eyaleti yönetimini devirmesi için orduya emir verdi.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 09:19 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:23
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Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah ulusal ordu birliklerine saldıran Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı tüm sabrın tükendiğini ve orduya harekete geçmesi emri verdiğini aktardı.

Halka, ulusal ordusunun arkasında durması çağrısında bulunan Ahmed, federal hükümetin halka zarar gelmemesi için TPLF yönetimine karşı şimdiye kadar büyük bir sabır gösterdiğine işaret etti.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük çatışmalara yol açabileceğinden korkuluyor.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak yerel yönetim seçimlerini yapmıştı.

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