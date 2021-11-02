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Dünya

Etiyopya Başbakanı Abiy'den çarpıcı iddia: TPLF'nin yanında savaşıyorlar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yabancı paralı askerlerin, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile Wollo bölgesinde Etiyopya ordusuna karşı savaştığını öne sürdü.

AA2 Kasım 2021 Salı 11:44 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 11:49
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Etiyopya FANA televizyonunun haberine göre, Başbakan Ahmed, ülkede devam eden çatışmalarla ilgili Etiyopyalı üst düzey yetkililerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Yabancı paralı askerler orduya karşı TPLF'nin yanında savaşıyor" dedi.

Farklı ülkelerden olan yabancı savaşçılar arasında "beyaz savaşçıların" da olduğunu kaydeden Ahmed, TPLF'nin orduya karşı savaşında insanları kullandığını belirtti.

Başbakan Ahmed, ordunun çatışmalarda yeni bir stratejiye geçtiğini kaydederek "Ordu, yasa dışı güçler tarafından yapılan saldırıyı püskürttü. Etiyopya savaşı kazanmak için daha iyi durumda." diye konuştu.

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