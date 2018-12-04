Etiyopya Başbakanından Yemen halkına barış çağrısı

Başbakan Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, tarihte önemli yeri olduğunu vurguladığı Yemen halkının diyalog yoluyla ülkedeki barışı ve refahı yeniden tesis etmesi gerektiğini belirtti.

Yemen halkının masa başında kendileri için iyi olanı müzakere etmesi çağrısında bulunan Ahmed, "Kendinize ve çocuklarınıza bilim, bilgi ve kalkınma temelinde bir gelecek sunun. Yükselişinizi ve gelişiminizi planlayın ve bir zamanlar en önünde yer aldığınız medeniyetinizi takip edin." ifadesini kullandı.

Yemen halkına "Niçin çocuklarınızı yetim bırakıyor ve onları huzurlu bir hayat sürmekten mahrum ediyorsunuz?" sorusunu yönelten Ahmed, açıklamasında, "Ülkenin içinde bulunduğu durumun sorumlusu sizlersiniz." ifadesine yer verdi.

Ahmed, ülkesinin Yemen'de kanın durması ve uzlaşının sağlanması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Başbakan Ahmed'in açıklamasında, Yemen iç savaşına müdahil olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi dış güçlere değinmemesi ise dikkati çekti.