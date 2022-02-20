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Dünya

Etiyopya, Büyük Rönesans Barajı'nda ilk kez elektrik üretimine başladı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve Mısır ile Sudan'la karşı karşıya gelmesine neden olan Büyük Rönesans Barajı'nda (Hedasi) elektrik üretimine başladığı bildirildi.

AA20 Şubat 2022 Pazar 11:04 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 11:17
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Etiyopya basınındaki habere göre, Başbakan Abiy Ahmed, resmi olarak baraj üzerindeki hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimine başladıklarını açıkladı.

İlk etapta 375 megavatlık üretim yapılacağı kaydedildi.

- HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldır Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor. Hartum ayrıca barajın 20 milyon vatandaşını tehdit ettiğini belirtiyor.

Barajda ilk dolum işlemi, tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapıldı.

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