Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome görevi bırakıyor

Hükümetten yapılan açıklamada, yasamanın iki kanadı olan Federal Meclis ve Halkların Temsilcileri Meclisinin yarın ortak oturumla özel bir toplantı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Teshome'nin istifasını sunmasının ve akabinde yeni cumhurbaşkanın seçilmesinin beklendiği kaydedildi.

Etiyopya'da sembolik role sahip cumhurbaşkanları her 6 yılda bir Federal Meclis ve Halkların Temsilcileri Meclisi tarafından seçiliyor.

Teshome, Ekim 2013'te, Türkiye'de büyükelçilik görevini sürdürürken oy birliğiyle Etiyopya Cumhurbaşkanı seçilmişti ve görev süresinin dolmasına bir yıl kalmıştı.