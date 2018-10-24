Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome görevi bırakıyor
Etiyopya'da görev süresinin dolmasına bir yıl kalan Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'nin yarın istifa edeceği bildirildi.
- AA
Hükümetten yapılan açıklamada, yasamanın iki kanadı olan Federal Meclis ve Halkların Temsilcileri Meclisinin yarın ortak oturumla özel bir toplantı yapacağı belirtildi.
Açıklamada, toplantıda Teshome'nin istifasını sunmasının ve akabinde yeni cumhurbaşkanın seçilmesinin beklendiği kaydedildi.
Etiyopya'da sembolik role sahip cumhurbaşkanları her 6 yılda bir Federal Meclis ve Halkların Temsilcileri Meclisi tarafından seçiliyor.
Teshome, Ekim 2013'te, Türkiye'de büyükelçilik görevini sürdürürken oy birliğiyle Etiyopya Cumhurbaşkanı seçilmişti ve görev süresinin dolmasına bir yıl kalmıştı.
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