AA 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:59

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, hafta başından bu yana yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Etiyopyalılara mevcut durumu kızıştıracak hareketlerden kaçınmaları çağrısı yapan Muhammed, Addis Ababa hükümetinin tüm suçluları adalet önüne çıkarmasını istedi.

Tüm tarafların ayrılıklarını diyalog yoluyla ve barışçıl araçları kullanarak çözmesini isteyen Muhammed, AfB'nin Etiyopya halkı ve hükümetine istikrarlı, barışçıl ve müreffeh bir ülke kurma çabalarındaki desteğini yineledi.

- YAKLAŞIK 90 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Öte yandan, Addis Ababa Polis Komiseri Getu Argaw, şehirde yaşanan bombalı saldırılar ve şiddet olaylarında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 aracın ateşe verildiğini açıkladı.

Ülke genelinde şimdiye kadar yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetti.

Hachalu Gundessa için Oromiya eyaletinin Ambo kasabasında bugün düzenlenen cenaze törenine ise yoğun güvenlik önlemleri altında binlerce kişi katıldı.

Sanatçı, başkent Addis Ababa’da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sanatçının öldürülmesi büyük öfkeye yol açtı.

- MUHALİF SİYASETÇİLER GÖZALTINDA



Başbakan Abiy Ahmed, dün sanatçının öldürülmesi sonrası yaşanan şiddet olaylarına atıfta bulunarak, bundan sonra olabilecek herhangi bir kargaşaya müsaade edilmeyeceğini söylemişti.

Yaşananların ardından gözaltına alınan onlarca kişi arasında halkı kaosa sevk etmekle suçlanan muhalif siyasetçilerden Eskinder Nega ve Jawar Muhammed de bulunuyor.



- HUNDESSA'YI KİMLERİN HEDEF ALDIĞI TESPİT EDİLEMEDİ



Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı henüz tespit edilemedi.



Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

Oromo kökenli Başbakan Abiy Ahmed'in Nisan 2018'de iş başına gelmesi sonrası federal hükümete karşı tepkisi dinen Oromolar, son dönemde eleştiri oklarını yönelttikleri hükümete karşı yeniden sokaklara indi.

İnternet bağlantısının kesildiği ülkede muhalif siyasetçilerin gözaltına alınmasının gerginliği daha da artırmasından endişe ediliyor.