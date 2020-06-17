Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew: Mısır, Hedasi Barajı müzakerelerini tıkıyor

AA 17 Haziran 2020 Çarşamba 07:50 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 07:50

Andargachew, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında devam eden müzakerelerin 5'inci günü sonunda yerel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Mısır, müzakerelerde talep ettiği her şeyi almak istiyor, ancak karşılığında hiçbir şey vermeye hazır değil" diyen Gedu Andargachew, Mısır'ın sadece kendi çıkarları üzerinde durmasının görüşmeleri sekteye uğrattığını söyledi.



Andargachew, Mısır'ın her zaman olduğu gibi bir ayağının görüşmelerde, diğer ayağının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde olduğunu ifade ederek, "anlaşma olmaksızın Etiyopya'nın barajı dolduramayacağı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

- BARAJ GELECEK AY DOLDURULMAYA BAŞLANACAK



Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.



Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.



Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuz ayında barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.