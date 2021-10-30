Etiyopya hükümeti, Tigraylı isyancıların stratejik Dessie kentini ele geçirdiğini yalanladı

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 20:47 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 20:47

Etiyopya İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin bugün basında geniş çapta yer alan "Dessie'nin Tigray isyancıları tarafından ele geçirildiği" haberlerinin yalan olduğu belirtildi.



TPLF'nin Kutaber, Boru Meda Selassie ve Haiq cephelerinde kuvvetleri konuşlandırdığı ancak "ENDF'nin işgalci güce karşı başarıyla savunduğu" kaydedilen acıklamada, "Medyada çıkan haberler sadece TPLF'nin asılsız iddiasını yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.



Dessie sakinleri, AA muhabirine, şehirlerinin TPLF savaşçılarının kontrolünde olduğunu söylemişti.

- Dessie, stratejik öneme sahip

Haftalardır ağır silahlarla çatışmaların sürdüğü Dessie, Cibuti'den başkente uzanan kara yolu hatlarına ve ticari kentlerden Kombolcha'ya olan yakınlığından ötürü stratejik öneme sahip.

Dessie'nin başkente uzaklığı, yaklaşık 400 kilometre.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.