AA 18 Aralık 2020 Cuma 12:44 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 12:44

Etiyopya ordusundan Korgeneral Asrat Denero, yaptığı açıklamada, TPLF üyelerinin nerede olduğuna ilişkin bilgi paylaşanlara ödül vereceklerini söyledi.

İşledikleri suçlardan ötürü tüm TLPLF üyelerinin yargı önüne çıkarılacağını ifade eden Denero, operasyon sonrası başkent Mekelle ve diğer çevrelerde hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

- Sudan'a sığınanların sayısı 52 bini geçti



Bölgede halen çatışmaların sürdüğü aktarılırken, komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısı 52 bini aştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası yardım kuruluşları, yerinden olanlar ve kuşatmadan olumsuz etkilenenler için insani yardım çalışmalarına başladı.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Başbakan Abiy Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.