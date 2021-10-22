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Dünya

Etiyopya, isyancılara yönelik hava saldırılarını sıklaştırdı

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı yeni hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

AA22 Ekim 2021 Cuma 16:58 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 16:58
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Etiyopya İletişim Ofisinden, AA muhabirine yapılan açıklamada, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'deki askeri eğitim merkezinin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, eğitim merkezinde TPLF'nin aylardır savaşçı yetiştirdiği kaydedildi.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda da hükümeti bölgenin kontrolünü ele geçirmek için sivilleri hedef almakla suçladı.

Öte yandan hava saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) ait yardım uçağının inişini iptal ettiği öğrenildi.

Hava saldırılarının Amhara eyaletindeki çatışmaların şiddetlendiği döneme denk gelmesi dikkati çekti.

- AYLAR SONRA HAVA SALDIRILARI YENİDEN BAŞLADI

Etiyopya, aylar sonra bu hafta bölgeye yeniden hava saldırıları yapmaya başlamıştı. BM, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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