İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2348
  • EURO
    15,0492
  • ALTIN
    758.044
  • BIST100
    1857.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Etiyopya ordusu operasyonla Lalibella'yı geri aldı
Dünya

Etiyopya ordusu operasyonla Lalibella'yı geri aldı

Etiyopya'da ordu birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Lalibella kasabasının Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) geri alındığı bildirildi.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 21:03 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 21:03
ABONE OL

Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamada, başkent Addis Ababa'ya yaklaşık 880 kilometre uzaklıktaki Lalibella kasabasına askeri operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon sonucu tarihi kasabanın TPLF güçlerinden temizlendiği kaydedildi.

12'NCİ YÜZYILDA İNŞA EDİLDİ

Etiyopya Kralı Lalibela'nın 12'nci yüzyılın sonunda "ikinci Kudüs"ü inşa ettirmek amacıyla yaptırdığı Lalibela Kiliseleri, mimarisi ve taşıdığı sembollerle dikkati çekiyor.

Kiliseler, 1978'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

Amhara eyaletinde kralın adını taşıyan Lalibela kasabasında yer alan 11 kaya kilise her gün Etiyopyalıların düzenli olarak ibadet ettiği ve hac için geldiği bir mekan olmakla birlikte yılın her döneminde de turistlerin akınına uğruyor.

Lalibela, Hristiyanlıkla 4. yüzyılın başlarında tanışan ve bu dini ilk resmi din olarak kabul eden devletlerden biri olan Etiyopya'daki Hristiyan kültürün en önemli yansımalarından biri olarak görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.