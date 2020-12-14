İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2020 Pazartesi / 29 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9191
  • EURO
    9,6197
  • ALTIN
    465.26
  • BIST100
    1386.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Etiyopya ordusundan isyancılara ağır darbe: 140 kamyon mühimmat ele geçirildi
Dünya

Etiyopya ordusundan isyancılara ağır darbe: 140 kamyon mühimmat ele geçirildi

Etiyopya ordusu, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) ait 140 kamyon mühimmat ve patlayıcıyı ele geçirdiğini duyurdu.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:45
ABONE OL

Albay Yasin Nurye, FANA televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletin Chila bölgesinde içerisinde silah, mermi ve patlayıcıların olduğu 140 kamyonun bulunduğunu belirtti.

Bölgenin tamamen TPLF'nin elinden kurtarıldığını kaydeden Nurye, malzemelerin arasında farklı askeri ekipman da olduğunu ifade etti.

- Başbakan'dan Tigray'a ilk ziyaret

Öte yandan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, kasım başından bu yana ilk defa dün Tigray'a giderek başkent Mekelle'de yeni bölge konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.