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Dünya

Etiyopya-Sudan arasında sınır gerginliği! Etiyopya ortak soruşturma çağrısında bulundu

Etiyopya, Sudan ile arasındaki sınır gerginliğini çözüme kavuşturmak için ortak soruşturma yürütme çağrısında bulundu.

AA31 Mayıs 2020 Pazar 16:20 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 16:30
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Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır bölgesindeki gerilimi kontrol altına almak için Sudan’a askeri mekanizmalar üzerinden birlikte çalışma ve ortak soruşturma yürütme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlık, iki ülkenin birbirine düşmanlık beslemesi için bir sebep olmadığına dair güçlü bir inanç taşıyor. Sınır bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanması için yakın iş birliğinin sürdürülmesi çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Hadisenin iki ülke halkları arasındaki güçlü ilişkileri temsil etmediği belirtilen açıklamada, "Bu tür olaylarla başa çıkmanın en iyi yolunun, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve barış içinde bir arada yaşamayı temel alan diplomatik müzakereler olduğuna inanıyoruz." denildi.

Etiyopya ordusunun desteklediği milislerin doğudaki Kadarif eyaletinde, 27 ve 28 Mayıs'ta sınır hattına düzenlediği saldırılarda biri asker 2 kişi ölmüş, 7’si asker 10 kişi yaralanmıştı.

Sudan, olaylar nedeniyle dün Etiyopya'nın Sudan maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

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