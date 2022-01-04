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Dünya

Etiyopya: Sudan sorunlarını kendisi çözmeli

Etiyopya hükümeti, Sudan'da yaşanan siyasi krizin çözümü için dış müdahaleyi reddettiklerini ve Sudanlıların kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiğini bildirdi.

AA4 Ocak 2022 Salı 13:35 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 13:35
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Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sudan'a herhangi bir dış müdahaleye karşı olduklarını söyledi.

Sudanlıların kendi iç sorunlarını kendilerinin barışçıl yollarla çözmesi gerektiğini belirten Mufti, Etiyopya olarak Sudan'daki durumu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Mufti, Sudan ile yaşanan sınır sorununu da barışçıl mekanizmalarla çözmek istediklerini kaydederek, "Etiyopyalılar ve Sudanlılar insan yapımı sınırlarla iki devlete ayrılmış tek halktır." dedi.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle dün istifasını sunmuştu.

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