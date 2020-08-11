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Dünya

Etiyopya tüm silahları kayıt altına alacak

Etnik ve yerel çatışmalara son yıllarda çok sayıda kurban veren Etiyopya, sivillerin sahip olduğu ateşli silahları kayıt altına alacak.

AA11 Ağustos 2020 Salı 11:57 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:19
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Etiyopya Barış Bakanı Müferiat Kamil, yaptığı açıklamada, yasa dışı silah kaçakçılığının önüne geçebilmek için 2 yıl içinde tüm silahların kayıt altına alınacağını duyurdu.

Kamil, yaklaşık 100 milyon nüfuslu ülkede kayıt işlemi öncesinde yerel topluluklarla istişare yapılacağını bildirdi.

Satışının yanı sıra kayıt dışı silaha sahip olmanın da yasak olduğu ülkede silah kaçakçılığında önemli artış görülüyor.

Kolluk kuvvetlerinin çabasıyla geçen yıldan bu yana binlerce tabanca ve tüfek ele geçirildi.

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