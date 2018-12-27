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Etiyopya yaklaşık 45 bin kaçak vatandaşını ülkeye getirdi

Etiyopya, son 6 ayda Suudi Arabistan ve diğer ülkelerde kaçak yaşayan 44 bin 500 vatandaşını ülkeye getirdiğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmak için kaçak yollarla başta Suudi Arabistan olmak üzere çeşitli ülkelere giden 44 bin 500 Etiyopya vatandaşının ülkeye getirildiğini ifade etti.

Vatandaşlarının yurt dışına yasal yollarla gitmesi için çalışma başlatıldığını dile getiren Alem, yabancı topraklardaki vatandaşların ülkesine sağ salim dönmesi için çabaların süreceğini ifade etti.

Meles Alem, bu rakamın yaklaşık 4 binini Libya, Tanzanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelenlerin oluşturduğunu kaydetti.

Etiyopyalıların bir çoğu çalışmak için Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve BAE'ye, bir kısmı da Libya üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Çalışma izni olmadan bu ülkelerde kalan Etiyopyalılar çoğu zaman ülkesine dönemediği gibi sık sık kötü muameleye de maruz kalıyor.

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