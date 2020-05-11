İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0764
  • EURO
    7,6683
  • ALTIN
    387.111
  • BIST100
    98289.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Etiyopya'da 110 milyon dolarlık soygun girişimi! Son anda önlendi
Dünya

Etiyopya'da 110 milyon dolarlık soygun girişimi! Son anda önlendi

Etiyopya'da yerel bankadaki 110 milyon dolarlık hesabı boşaltmaya çalışan 6 hırsız yakalandı.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:48
ABONE OL

Etiyopya İstihbarat ve Güvenlik Servisinden (NISS) yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir yıldır ülkede ikamet eden Nijerya vatandaşı Adeymi Aderemi Abdulrafiu'nun kurduğu çetenin hayata geçirmeyi planladığı soygun son anda önlendi.

Hırsızlar, yurt dışında yaşayan bir kişinin Etiyopya’daki hesabından para çekme yetkisine sahipmiş gibi başkent Addis Ababa’daki bir banka şubesinden yaklaşık 2 milyon doları çekmeye çalışırken yakalandı.

Toplamda 110 milyon dolarlık hesabı boşaltmayı amaçlayan hırsızların, uzun süredir bu plan üzerine çalıştığı ve bir tür uluslararası para transferi sistemini kullandıkları belirtildi.

Çeteyi yöneten Abdulrafiu ve 5 Etiyopya vatandaşı yakalanırken, diğer çete üyeleri halen aranıyor.

Toros Dağları'nda yetişiyor, kilosu 150 liradan alıcı buluyor...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.