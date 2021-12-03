Etiyopya'da 300'den fazla STK'den Afrika Birliğine açık mektup

AA 3 Aralık 2021 Cuma 14:54 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 14:55

Etiyopyalı sivil toplum örgütleri, Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüten, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye taleplerini içeren bir mektup gönderdi.

Gönderilen mektupta, Etiyopya'daki sivil toplum örgütleri, ülkede anayasaya aykırı bir hükümet değişikliğine karşı çıkılması için AfB'ye çağrı yaptı.

Mektupta, "Etiyopya, Afrika Birliği Örgütünün kurucu üyesidir ve AfB'nin üyesidir. AfB'nin kurucu kanununa göre birlik, üye devletlerin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunur." ifadesi yer aldı.

Öte yandan Etiyopya merkezli sivil toplum örgütleri, Etiyopya'nın anayasaya aykırı herhangi bir hükümet değişikliğine karşı duracaklarını belirtti.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Etiyopya ordusu son haftalarda TPLF'e karşı hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, "Savaş bitti." ifadesini kullanmıştı.

