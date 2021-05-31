İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2021 Pazartesi / 19 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5817
  • EURO
    10,4787
  • ALTIN
    525.463
  • BIST100
    1422.06
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Etiyopya'da ABD protestosu! Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdılar
Dünya

Etiyopya'da ABD protestosu! Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdılar

Etiyopyalılar, iç siyasete müdahale gerekçesiyle ABD'yi protesto etti. Protestocular Etiyopya'nın müttefikleri Türkiye, Çin ve Rusya'nın devlet liderlerinin fotoğraflarını taşıdı.

AA31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:54 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:54
ABONE OL

Etiyopya'da binlerce kişi ABD'nin ülke siyasetine müdahale ettiğini savunarak protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Addis Ababa'daki stadyum çevresinde toplanan Etiyopyalılar, "Özgürlüğün ve Egemenliğin Sesi" adını taşıyan gösteride bir araya geldi.

Protestocular, "ABD'den Etiyopya duruşunu yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz", "Dış baskıya asla boyun eğmeyeceğiz", "Liderlerimizi biz seçtik" ve "Baraj bizim" yazılı pankartlar taşıdı.

- ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI TAŞIDILAR

Protestocular ayrıca Etiyopya'nın müttefikleri Türkiye, Çin ve Rusya'nın devlet liderlerinin fotoğraflarını da taşıdı.

ABD yönetimi, 24 Mayıs'ta isyancılara yönelik askeri operasyonun yürütüldüğü Tigray eyaletinde yaşanan kriz ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Etiyopyalı ve Eritreli bazı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması getirmişti.

Etiyopyalılar 1 Haziran Salı günü Addis Ababa'daki ABD Büyükelçiliği önünde de eylem yapmayı planlıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.