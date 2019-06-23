Etiyopya'da Amhara'daki yerel hükümete darbe girişimi kontrol altına alındı
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Amhara'daki yerel hükümete darbe girişiminin kontrol altına alındığını, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.
- AA
Ayrıntılar birazdan...
Ayrıntılar birazdan...
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