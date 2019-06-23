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Etiyopya'da Amhara'daki yerel hükümete darbe girişimi kontrol altına alındı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Amhara'daki yerel hükümete darbe girişiminin kontrol altına alındığını, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

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İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

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