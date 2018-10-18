Etiyopya'da askerlerin başbakanlığa reformlara son vermek için yürüdüğü açıklandı

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ahmed, yaklaşık 250 askerin ellerinde silahlarla yolları kapatarak, başbakanlığa yürümesini "isyan" olarak nitelendirerek, "Askerlerin amacı çok basit şekilde reformlara son vermekti." dedi.

Askerlerin bu girişiminin kendisini çok sinirlendirdiğini belirten Ahmed, durumun yatışması için tepkisini açıkça ortaya koymadığını dile getirdi.

Ahmed, ülkenin farklı yerlerinde hakim olan hukuksuzluğun ülkedeki kapsamlı reformları tehdit ettiğine de vurgu yaparak, "Ülkede son altı aydır görülen çete saldırılarının eşi benzeri yok ve ülke tarihinde bir leke olarak kalacak." diye konuştu.

Askerlerin yürüdüğü sırada tüm ülkede internet hattının kesilmesi darbe girişimi iddialarına neden olmuştu.

Hükümet ise iddialar karşısında, askerlerin "zam talebinde" bulunduğunu belirtmiş ve Başbakan Ahmed'in askerlerle şakalaşarak, şınav çeken görüntülerini medyaya servis etmişti.