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Dünya

Etiyopya'da çatışmalardan kaçan halk okullara sığındı

Etiyopya'da ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalardan kaçan sivillerin okullara sığındığı bildirildi.

AA14 Aralık 2021 Salı 17:43 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 17:43
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AA muhabirine konuşan bölge sakinleri, ordu ile TPLF arasındaki çatışmalar nedeniyle hayatlarının tehlikede olduğuna, yiyecek ve içecek bulmakta zorluk çektiklerine dikkati çekti.

Başkent Addis Ababa'nın 110 kilometre kuzeyindeki Debre Birhan şehrinde yaşayan siviller, çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek bölgedeki okullara sığındı.

Çatışmalardan kaçan yüzlerce aile, her şeyini geride bırakmak zorunda kaldı.

Kuzeydeki isyancıların Tigray'dan sonra Amhara ve Afar eyaletlerine saldırması sonrası insani kriz daha da derinleşmişti.

Etiyopya ordusu, işgal edilen pek çok bölgeyi geri alsa da ülkede çatışmalar sürüyor.

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