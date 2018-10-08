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Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome: Ülkenin bazı bölgelerinde kol gezen bir hukuksuzluk var

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome, ülkede yeni kurulan hükümetin başlattığı reform hamlelerine rağmen ülkenin bazı bölgelerinde hukuksuzluğun kol gezdiğini ve hükümetin artık buna hoşgörülü yaklaşamayacağını söyledi.

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Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi ve Federal Meclis üyelerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Teshome, ülkedeki tüm olumlu gelişmelere rağmen yaşanan tüm etnik çatışmalara ve çete saldırılarına hukuk tanımazlığın neden olduğunu belirtti.

Teshome, "Ülkenin bazı bölgelerinde kol gezen bir hukuksuzluk var. Hükümet artık buna hoşgörülü yaklaşamaz ve bu hukuksuzluğu bastırmak için güçlü önlemler alacak." dedi.

Eritre ile yapılan barışa da değinen Teshome, bu barışın uzun yıllardır yoksulluk ve çatışmaların yiyip bitirdiği tüm Afrika Boynuzu’nun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Başbakan Abiy Ahmed’in nisan ayında göreve başlamasıyla etnik çatışmaların şiddetlendiği ülkede, şimdiye kadar yüzlerce insan hayatını kaybederken, sadece 2018'in ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi de yerinden oldu.

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