Etiyopya'da koronavirüse karşı dua ve oruç çağrısı

AA 07 Nisan 2020 Salı 13:09 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 13:09

Ülkedeki farklı din ve mezhepten grupları çatısı altında toplayan Etiyopya Din Konseyi, halka, salgının son bulması için dua etmeleri ve oruç tutmaları çağrısında bulundu.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde de kampanyaya destek vererek dini kurumların salgınla savaşta halkı bilinçlendirme görevi yürüttüklerini, sorunun üstesinden gelmek için kararlılığa ve birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Yılın büyük çoğunluğunda hayvansal ürünlerin tüketilmediği bir çeşit oruç tutan Ortodoks Hristiyanlar ile Müslümanlar, ülkedeki en büyük iki dini grup.



Şimdiye kadar 44 Kovid-19 vakasının görüldüğü Etiyopya’da yaşamını yitirenlerin sayısı da 2.