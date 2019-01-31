Etiyopya'da yerinden edilenlerin sayısı 2,3 milyonu aştı

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, Etiyopya'da şiddet olayları nedeniyle Aralık 2017'de 1,7 milyon olan yerinden olan kişi sayısı 2018 yılının sonunda 2,33 milyona ulaştı.

Ülkede en fazla göçün görüldüğü yerler Somali ve Oromiya eyaletleri oldu. Somali eyaletindeki yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon, Oromiya eyaletinde ise 1 milyon 145 bin olarak kayıtlara geçti.

Halihazırda komşu ülkelerden gelen 900 binden fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke, ay başında, bazı bölgelerde sağlanan istikrar nedeniyle yaklaşık 400 bin kişinin evine döndüğünü belirtmişti.

Etnik milliyetçiliğin giderek arttığı ülkede Somali-Oromo, Somali-Afar, Tigray-Ahmara, Güney Halkları ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan rekabet ve çatışma halkın belirli kesiminde de Abiy Ahmed yönetimine karşı tepkilere yol açıyor.