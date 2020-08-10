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Dünya

Etiyopya'daki hükümet karşıtı gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın güneyindeki Wolaita bölgesinde, emirleri uygulamadığı gerekçesiyle 10 yöneticinin gözaltına alınmasının ardından patlak veren hükümet karşıtı gösterilerde 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:27 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:27
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Güney Eyaleti (SNNP) Barış ve Güvenlik Bürosu Başkanı Alemayehu Bawdi, basına yaptığı açıklamada, hükümetin emirlerini uygulamayan eyaletteki 10 yöneticinin gözaltına alınması sonrası protestoların başladığını belirtti.

Göstericilerin yolları kapattığını ve şiddete başvurduğunu ifade eden Bawdi, yaşanan olaylarda 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Bawdi, durumun normale dönmesi için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Muhalif Wolaita Ulusal Hareketi ise yaşanan olaylarda ölenlerin sayısının 9 olduğunu açıkladı.

Wolaita'da, bölgenin bağımsız eyalet olmasını isteyen muhalifler uzun süredir hükümetle gerginlik yaşıyor.

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