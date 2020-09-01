AA 01 Eylül 2020 Salı 10:58 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 12:20

Arega, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkeye her yıl 130 milyon dolar yardım yapan ABD'nin Hedasi Barajı'nda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yardımları durdurduğunu açıkladı.

Karara tepki gösteren Arega, ülkesinin barajı tamamlamakta kararlı olduğunu belirterek "Baraj bizim. Hep birlikte bitireceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin yardımları keseceği ilk olarak geçen hafta Foreign Policy dergisi tarafından ortaya atılmış, Etiyopya, iddiaya ilişkin ABD'den izahat beklediğini duyurmuştu.

- HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

ABD'nin ara buluculuğunda geçen yıl yapılan toplantılarda çözüme ulaşılamazken, ABD, Etiyopya'yı anlaşma olmadan barajı doldurmaması için uyardı.



Nil suyunu paylaşan Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Afrika Birliği öncülüğünde başlayan müzakereler ise halen sürüyor.



Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve enerji ihracını artırmayı amaçlıyor.