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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı.

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Etna Yanardağı Gözlemevinden yapılan açıklamada, birkaç gündür alışılmışın dışında sismik hareketlilik gözlemlenen aktif yanardağdaki yeni bir çatlaktan lav ve kül püskürmeye başladığı belirtildi.

Yanardağın güneydoğu kraterinin yakınında yeni bir çatlak açıldığına dikkatİ çekilen açıklamada, gece yarısından bu yana 130 sarsıntı kaydedildiği ve bunlardan en güçlüsünün 4,0 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Yöre halkı, sarsıntıların ardından yanardağda "büyük bir patlama" duyduklarını aktardı.

Yanardağın yüksek yerlerinde yürüyüş yapan kişilerin güvenlik nedeniyle dağdan aşağıya getirildiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilirken, şimdiye kadar püsküren külün de yakındaki kasaba ve şehir sakinleri için aksamalara yol açmadığı kaydedildi.

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