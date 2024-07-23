İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8393
  • EURO
    35,6791
  • ALTIN
    2538.41
  • BIST100
    11112.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Havaalanı kapatıldı
Dünya

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Havaalanı kapatıldı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı patlaması nedeniyle Catania Havaalanında uçuşlar durduruldu.

IHA23 Temmuz 2024 Salı 17:22 - Güncelleme:
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Havaalanı kapatıldı
ABONE OL

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna, yeniden faaliyete geçerek kül ve lav püskürttü. Voragine kraterinde meydana gelen patlama sonrası Catania Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı.

Havaalanına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlama ve oluşan kül nedeniyle tüm operasyonların durdurulduğu ifade edilerek, yolcuların uçuş bilgilerini öğrenmek için havayolu şirketiyle iletişime geçmesi talep edildi. Pistin yeniden açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, uçuşların yerel saatle 18.00'dan sonra başlamasının planlandığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.