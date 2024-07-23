Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Havaalanı kapatıldı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna, yeniden faaliyete geçerek kül ve lav püskürttü. Voragine kraterinde meydana gelen patlama sonrası Catania Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı.

Havaalanına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlama ve oluşan kül nedeniyle tüm operasyonların durdurulduğu ifade edilerek, yolcuların uçuş bilgilerini öğrenmek için havayolu şirketiyle iletişime geçmesi talep edildi. Pistin yeniden açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, uçuşların yerel saatle 18.00'dan sonra başlamasının planlandığı belirtildi.