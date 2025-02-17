Etna Yanardağı'nın kül püskürtmesi hayatı olumsuz etkiliyor

Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı yöneten SAC şirketinin sabah saatlerinde yayımladığı bildiride, Etna'da devam eden püskürtme faaliyeti ve aynı anda atmosferdeki volkanik kül emisyonu sebebiyle yanardağın güneybatısında kalan hava sahasının yerel saatle 15.00'e kadar uçuşa kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Katanya Havalimanı'ndan kalkışlı seferlerde şu an için bir kısıtlama olmadığı ancak yolculardan uçuşlarının durumunu kontrol etmeden havalimanına gelmemeleri istendiği kaydedildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde de Etna Yanardağı'nda bir haftayı aşkın süredir devam eden yoğun volkanik faaliyetler nedeniyle özellikle dün hava ulaşımının olumsuz etkilendiği aktarıldı.

Son 24 saatte Katanya Havalimanı'na yönelik 32 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiği, Lufthansa ve Easyjet gibi hava yollarının da Katanya'ya yönelik bazı seferlerini iptal ettiği ifade edildi.

Bu arada, Etna'nın yoğun şekilde püskü küller sebebiyle yanardağın çevresindeki yerleşim yerlerinde volkanik kül yağmurlarının yaşandığı kaydedildi.

Etna Yanardağı'nda son 8 gündür farklı noktalarında lav akıntısı ile "Yeni Ağız" ve "Güneydoğu" kraterlerinde kül ve lav püskürtme gibi farklı volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı özelliğini taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda son olarak 2024'ün yaz aylarında da şiddetli kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler görülmüştü.