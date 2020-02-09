İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'da etnik gruplar arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a çıktı
Dünya

Kazakistan'da etnik gruplar arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a çıktı

Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

İHA09.02.2020  12:41 - Güncelleme: 09.02.2020  12:41

Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Geçiş hakkı tartışmasıyla başladığı belirtilen olayın Kazaklar ile Çin kökenli azınlık grubu Dunganlar arasında yaşandığı belirtildi.

3 saatten fazla süren çatışmada çok sayıda evin yakıldığı belirtilirken, polis 47 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar
Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar

Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar

'Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz'
'Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz'

'Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz'

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat
Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?
Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?

Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.