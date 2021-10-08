8 Ekim 2021 Cuma 12:44 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 13:42

Facebook'un eski çalışanı olduğu öğrenilen Frances Haugen, Facebook'a ait Myanmar'a yönelik tüm kirli uygulamalarını ortaya döktü. 53 milyonluk Myanmar nüfusun tek haber kaynağı olarak baz aldığı Facebook, bölgede yaşanan etnik katliamı teşvik edecek şekilde ana ekran paylaşımları ve önerilende bulunduğu ortaya çıktı.



İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre Global Witness isimli insan hakları grubu, 53 milyonluk nüfustan yarısının ana haber kaynağı olarak Facebook kullandığı Myanmar'da, platformun etnik nefreti ve bölücülüğü nasıl beslediğini gün yüzüne çıkardı.

Haugen'ın ifşaladığı yazışmalarda, Facebook'un nefret söylemlerinin geçtiği gönderilerin yüzde 5'inden azına, şiddete teşvik olarak kabul edilen içeriklerin ise yüzde 1'inden azına yaptırım uyguladığı ortaya çıkmıştı.

KENDİ KURALLARINI İHLAL EDİYOR

Global Witness'dan araştırmacılar; önce Facebook'un şartlarını ihlal etmediği görülen bir Myanmar askeri hayran sayfasını beğendi.

Bir süre sonra platformun algoritması, askeri şiddet içerikli sayfaları önermeye başladı.

Araştırmayı yürüten şirket, "Facebook'ta askeri şiddet içeriklerini aramamıza gerek kalmadı. Zaten platformun algoritması bizi buna yönlendirdi. Facebook'un önerdiği 5 sayfadan 3'ü şiddeti teşvik eden ve kendi kurallarını ihlal eden sayfalar" açıklamasında bulundu.

"MÜSLÜMANLARIN CAMİLERE SİLAH STOKLADIĞI" YALANI

Araştırmada; Facebook'un Arakan'daki katliamda rol sahibi olduğunun tespit edildiği de hatırlatıldı.

Elde edilen bulgulara göre Facebook, 2018'de "Müslümanların camilere silah stokladığı"na dair bir dizi yalan bilgiyi kaldırmak yerine ön plana çıkararak kullanıcılarına servis etti.

Bu içerikler kısa sürede yayıldı ve hâlihazırda oldukça gergin olan bölgede toplumsal şiddeti körükledi. İddialar üzerine Facebook olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yürüttü ve sitenin çevrimdışı şiddeti körüklediğini kabul etti.

Arakan'daki soykırımda sadece 2018 yılında 24 bin Müslüman katledildi. Yüz binlercesi ise yaşadığı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

ETİYOPYA'DAKİ ÇATIŞMALARI KÖRÜKLEDİ

Araştırmaya göre Facebook; Etiyopya'da da benzer çatışmaların fitilini ateşledi.

Verilere göre platform, Etiyopya'nın Oromia bölgesinde dezenformasyonu önlemeyerek, sahte içerikleri kaldırmak yerine etkileşim aldığı için ön plana çıkardı.

Bir süre sonra bölgede tansiyon yükseldi ve çıkan olaylarda 81 kişi hayatını kaybetti.