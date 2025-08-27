Savunma şirketi Rafael, 26 Ağustos 2025'te Alman hükümetinin, hava kuvvetlerinin Eurofighter Typhoon filosunu geliştirmek için 90 adet Litening 5 gelişmiş hedefleme kapsülü tedarikini resmen onayladığını duyurdu. 350 milyon euro değerindeki anlaşmanın Almanya'nın hava gücü modernizasyon hamlesinde önemli bir adımı temsil ettiği aktarıldı.

Bundestag Bütçe Komitesi, Haziran 2025'te finansman paketini onaylayarak, Alman savunma tedarik ajansı BAAINBw'nin Ağustos ayında Rafael ile doğrudan bir anlaşma imzalamasının önünü açtı.

LİTENİNG 5 NELER SUNUYOR?

Litening 5 podu, elektro-optik ve kızılötesi sensörler, çift lazer işaretleyiciler ve isteğe bağlı sentetik açıklıklı radarı bir araya getiren tam entegre bir hassas hedefleme çözümü sunar. Yüksek çözünürlüklü gündüz kameraları, orta ve kısa dalga kızılötesi modları ve otomatik hedef tanıma özellikleri, pilotların hedefleri benzeri görülmemiş bir doğrulukla tespit etmelerini, tanımlamalarını ve izlemelerini sağlar.

Sistem, GBU-54 Lazer JDAM'ler, Paveway IV bombaları ve Taurus KEPD 350 sabit seyir füzeleri dahil olmak üzere çok çeşitli hassas güdümlü mühimmatların kullanımını destekler. Her türlü hava koşulunda çalışabilme ve gerçek zamanlı yüksek çözünürlüklü video üretebilme özelliğiyle Litening 5, sensörden atıcıya geçiş süresini önemli ölçüde azaltarak modern savaş alanında zamana duyarlı hedeflere hızlı bir şekilde nişan alınmasını sağlar.

YAKLAŞIK 138 EUROFİGHTER KULLANILIYOR

Alman Hava Kuvvetleri, şu anda Taktisches Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke", TLG 71 "Richthofen", TLG 73 "Steinhoff" ve TLG 74 gibi taktik kanatlara ayrılmış yaklaşık 138 Eurofighter Typhoon kullanıyor. Eurofighter, Mach 2 hızlarına ulaşabilen, delta-kanard aerodinamik konfigürasyonuna, gelişmiş uçuş kontrol sistemlerine ve 1.300 kilometreyi aşan bir muharebe yarıçapına sahip, çift motorlu, çok amaçlı bir savaş uçağıdır.

Hava üstünlüğü için AIM-120 AMRAAM ve IRIS-T füzeleri, 27 mm Mauser BK-27 topu ve çeşitli hassas bombalar ve uzaktan müdahale silahlarıyla donatılan Typhoon, uzun zamandır NATO hava savunması için zorlu bir platform olarak kabul ediliyor. Ancak, modern hedefleme kapsüllerinin eksikliği, İngiliz ve İtalyan Eurofighter'larına kıyasla saldırı performansını kısıtladı. Litening 5 entegrasyonuyla Luftwaffe, yalnızca gelişmiş yer saldırı yetenekleri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda insansız hava araçları ve düşük işaretli tehditlere karşı koymada kritik öneme sahip olan hava-hava angajmanları için iyileştirilmiş hedef tespiti de elde ediyor.

LİTENİNG 5 PODU HANGİ SAVAŞ UÇAKLARINDA KULLANILIYOR?

Litening 5, dünya çapında birçok gelişmiş savaş uçağı platformunda kullanılıyor. F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, Saab Gripen C/D, Tornado, Rafale ve A-10 Thunderbolt II uçaklarının yanı sıra İsrail'in F-15 ve F-35 filolarında kullanılmaktadır. Uyarlanabilirliği, Hindistan'ın HAL Tejas hafif savaş uçaklarında da doğrulanmış olup, farklı savaş uçağı nesilleri arasında ölçeklenebilirliğini vurgulamaktadır.

Yabancı basın, Litening 5 alımının, Avrupa Birliği'nin daha fazla savunma özerkliği vizyonuyla örtüşmekte olduğunu bildirdi. AB'nin 2025 Avrupa Yeniden Silahlanma Planı/2030 Hazırlığı, hava, kara ve denizde yerli Avrupa varlıklarını güçlendirerek ABD kabiliyetlerine olan bağımlılığı azaltma ihtiyacını vurgulamıştır. Berlin açısından Eurofighter uçaklarını son teknoloji hedefleme ve ISR teknolojileriyle donatmak, bu hedefe olan bağlılığını göstermekte ve Almanya'nın gerektiğinde Avrupa hava operasyonlarına liderlik edebilmesini sağlamaktadır. Geliştirilmiş taarruz kabiliyetleri, Almanya'nın AB hızlı tepki kuvvetlerine ve Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO) girişimi kapsamında öngörülen gelecekteki çokuluslu çerçevelere katkıda bulunma kabiliyetini de artıracaktır.