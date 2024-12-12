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Dünya

Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlara karışarak milyonlarca avro finansman sağladı

Avrupa Birliği (AB) polis teşkilatı Europol, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlara karışarak milyonlarca avro finansman sağladığını bildirdi.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlara karışarak milyonlarca avro finansman sağladı
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Europol tarafından yayınlanan 2024 AB Terörizm Durumu ve Trendleri Raporu'nda PKK'nın da dahil olduğu "etno-milliyetçi ve ayrılıkçı terör gruplarının AB'de aktif olmaya devam ettiği" belirtildi.

Raporda, AB ülkelerinde yaşayan terör örgütü PKK mensupları ve hücrelerinin bağış toplama, yeni üye kazanma, eğitim ve propaganda faaliyetlerini yıl boyunca sürdürdüğü belirtilerek, "PKK için toplanan fonların çoğunun görünüşte meşru faaliyetlerden (bağışlar, etkinlikler, üyelik aidatları, mal ve medya ürünlerinin satışı vb.) ve gasp, dolandırıcılık, haraç, kara para aklama veya uyuşturucu kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir." ifadesi kullanıldı.

TERÖRİST DEVŞİRMEK İÇİN KULLANILDIĞI KAYDEDİLDİ

Terör örgütünün her yıl "kampanya" adı altında Avrupa çapında milyonlarca avro topladığına işaret edilen raporda, bu paraların örgütün propagandasını yapmak ve terörist devşirmek için kullanıldığı kaydedildi.

Terör örgütünün özellikle Kürt kökenli gençleri hedef alan propagandasının aktivistler ve gazeteciler, internet siteleri, televizyon, sosyal medya veya yazılı basın aracılığıyla yayıldığının aktarıldığı raporda, "PKK'nın propagandasını yaymak için kullandığı medya kuruluşlarından bazıları AB'de bulunuyor." denildi.

Raporda, terör örgütünün çatışma bölgelerine yeni üyeler göndermek ya da AB'deki terör hücrelerinde kullanmak amacıyla insanları kaçırdığına ilişkin deliller olduğu ifade edildi.

Raporda, AB kolluk kuvvetleri tarafından ayrılıkçı terör suçlarından 2023 yılında yapılan 25 gözaltının 9'unun PKK üyelerine yönelik olduğu bildirildi.

  • EURUPOL
  • terör örgütü

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