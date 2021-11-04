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Dünya

Eurostat avro bölgesindeki ÜFE rakamlarını açıkladı

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 13:53 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 13:53
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16,2 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, 2020'nin eylül ayına göre de yüzde 16 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde aylık bazda en fazla yüzde 23,2 ile İrlanda'da, yüzde 8,4 ile Danimarka'da ve yüzde 5,8 ile Yunanistan'da yükseldi.

ÜFE, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla İrlanda'da yüzde 82,9, Danimarka'da yüzde 34,4 ve Estonya'da yüzde 29,9 arttı.

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