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Dünya

Eurostat: Yaklaşık 4,3 milyon Ukraynalı Avrupa ülkelerinde geçici koruma altına alındı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan kaçarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığınan yaklaşık 4,3 milyon Ukraynalının geçici koruma altına alındığı açıklandı.

AA9 Temmuz 2024 Salı 14:29 - Güncelleme:
Eurostat: Yaklaşık 4,3 milyon Ukraynalı Avrupa ülkelerinde geçici koruma altına alındı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 31 Mayıs 2024 itibarıyla AB ülkelerinde geçici koruma statüsü ile yaşayan Ukraynalılara ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda Ukrayna'dan yaklaşık 4,3 milyon kişi AB ülkelerinde geçici koruma aldı.

EN FAZLA KİŞİ ALMANYA'DA

Bu kapsamda en fazla sayıda Ukraynalı Almanya'da yaşıyor. Almanya'da 1 milyon 332 bin, Polonya'da 953 bin, Çekya'da 356 bin, İtalya'da 165 bin, Romanya'da 158 bin, Slovakya'da 121 bin, Hollanda'da 113 bin, İrlanda'da 106 bin, Belçika'da 79 bin Ukraynalı geçici koruma altına bulunuyor.

YÜZDE 45'İNİ KADINLAR YETİŞKİN KADINLAR OLUŞTURUYOR

Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yaklaşık yüzde 45,6'sını yetişkin kadınlar, yüzde 32,5'ini çocuklar, yüzde 21,9'unu ise erkekler oluşturuyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

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