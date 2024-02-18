Eurovision'da İsrail rezaleti

Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek olan 2024 Eurovision şarkı yarışması öncesi İsrail krizi yaşanıyor. Siyasi tartışmalarıyla her zaman adından söz ettiren Eurovision Şarkı Yarışması öncesi birçok ülke, İsrail'in Eurovision'dan diskalifiye edilmesi çağrısı yaparken, organizasyonu düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union EBU) buna yanaşmadı.



Ukrayna savaşında Rusya'yı, "İzleyicileri, müzik aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan bu kültürel yarışmanın değerlerini koruyacağız" diyerek 2022 Eurovision'dan diskalifiye eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), Gazze'de binlerce sivilin ölmesine neden olan saldırıları nedeniyle soykırımla yargılanan İsrail'e yeşil ışık yaktı.

Eurovision'ı organize eden Avrupa Yayıncılar Birliği Genel Müdürü Noel Curran, "Eurovision Şarkı Yarışması, hükümetlerin değil yayıncıların katıldığı bir yarışmadır ve İsrail kamu yayıncısı yarışmaya 50 yıldır katılıyor. Eurovision Şarkı Yarışması, dünya çapındaki izleyicileri müzik aracılığıyla birleştiren, politik olmayan bir etkinlik" açıklamasını yaptı.

İMAJINI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Avrupalı müzisyenler ve sivil toplum örgütleri, İsrail'in kültürel etkinliklerle imajını düzeltmeye çalıştığını ve bunun için de Eurovision'u kullandığını belirtmişti. Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından yarışma dışı bırakılması ve hatta EBU üyeliğinden çıkarılması örnek gösterilirken, İsrail'e karşı tavır takınılmaması üzerine farklı ülkelerde Eurovision protestoları yapılmıştı.

