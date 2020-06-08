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Dünya

Ev hapsindeki devrik Çad lideri Habre cezaevine döndü

Senegal'de ömür boyu hapisle cezalandırılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 60 günlüğüne ev hapsine alınan eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, cezaevine döndü.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 07:08 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 07:12
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Adalet Bakanı Malick Sall, yerel radyoda yaptığı açıklamada, 6 Nisan’dan bu yana ev hapsinde bulunan 78 yaşındaki Habre’nin pazar günü itibarıyla Dakar'daki Cap Manuel Hapishanesine döndüğünü belirtti.

Sağlık sorunları olan Habre, Cumhurbaşkanı Macky Sall’in Kovid-19 affı kapsamında geçici olarak 60 günlüğüne ev hapsine alınmıştı.

Çad'da görevde bulunduğu dönemde insanlığa karşı suçlar işlemekten sorumlu tutulan Habre, Senegal'in başkenti Dakar'da, Afrika Birliği özel mahkemesinde Nisan 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Ülkesinde 1982'de darbe ile iktidara gelen Habre, şu anki Çad Devlet Başkanı İdris Debi İtno tarafından devrilmişti. Aralık 1990'da sığındığı Senegal'de 3 yıl sonra tutuklanan Habre, görev süresinde "binlerce kişinin öldürülmesi, kaybolması ve işkenceye uğramasından" sorumlu tutuluyor.

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