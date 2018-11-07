Evanjelik lider Prens Selman'ı öve öve bitiremedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 1 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD Hristiyan Evanjelik hareketin liderleri ile görüşmüştü. Riyad’daki Evanjelik delegeye liderlik eden Joel Rosenberg, İsrail’in Jerusalem Post gazetesine ziyaretin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi iğrenç bir olay ve berbat bir hata"

Prens Selman’ın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini “iğrenç bir olay ve berbat bir hata” olarak tanımladığını söyleyen Rosenberg, bu trajedinin kendisinin reformlarını durduramayacağını ve düşmanlarının Kaşıkçı cinayetini sonuna kadar kullandığını söylediğini aktardı.

Joel Rosenberg, Selman'ın şöyle dediğini aktardı:

“Çok sayıda düşmanımız var; İran, Müslüman Kardeşler, Hizbullah, Hamas, El Kaide, DAEŞ ve diğerleri. İranlılar aşırılıkçıdır. Müslüman Kardeşler aşırılıkçıdır. Birçok aşırılıkçı var, ama onların kazanmasına izin vermeyeceğiz. Aşırılıkçılarla ideolojik bir savaşta, teröristlerle ise fizisel bir savaşta savaşıyoruz. Onlarla savaşmalı ve onları yenmeliyiz aksi takdirde onlar bizi ve reformlarımızı durduracak”

"Prens Selman, Evanjelikleri diyalog için Suudi Arabistan'a davet eden ilk Suudi lider"

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ziyareti iptal edip etmemeyi delegasyonun diğer üyeleriyle tartıştıklarını söyleyen Rosenberg, Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir liderin, Evanjelik Hıristiyanlarla diyaloğa başlamak için ülkesine davet ettiğini ve bu yüzden ziyareti iptal etmediklerini söyledi.

"Bence Prens Selman, her gün ülkesinin ekonomisini nasıl dönüştüreceğini anlamaya çalışarak uyanıyor." diyen Rosenberg, Selman'ın İran ve diğer düşmanlarına karşı koymak için bölgesel bir güvenlik altyapısına yatırım yapacağına olan inancını ve güvenini de aktardı.

Jerusalem Post'un haberinde Rosenberg'in görüşmeden, bölgenin Rusya-İran-Türkiye-Katar ekseni ile diğer Sünni Arap devletleri, ABD ve İsrail'den oluşan eksen arasında bölünmüş olduğuna dair fikrinin güçlenerek ayrıldığı aktarıldı.

Görüşmeye Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe aracı oldu

Rosenberg, Suudi Arabistan'da Prens Selman ile görüşme fikrini Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin önerdiğini söyledi. Uteybe'nin önerisini hemen kabul ettiklerini söyleyen Rosenberg, "(Uteybe) Sözünü tuttu. Prens Selman'nın küçük kardeşi ve kralın oğlu olan Suudi Arabsitan'ın Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman'a gitti" diye konuştu.

Jerusalem Post'tan çarpıcı Prens Selman yorumu

Rosenberg'in Selman ile görüşmesini aktaran gazete, Prens Selman ve diğer Arap ülkeleriyle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Prens Selman'ın bakış açısısının BAE'nin fiili lideri Muhammed bin Zayid, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah'ın görüşleri ile yakından ilişkili olduğunu söyleyen gazete, bu devletlerin yalnızca güçlü Sünni Arap devletlerini değil, aynı zamanda Müslüman Kardeşler ve Siyasi İslam'a karşı koyanları temsil ettiği yorumunda bulundu.