Evanjelistler PKK/YPG ile kol kola: Suriye'de elebaşından ödül aldı, terörist cenazesine katıldı
1990 yılında Burma'da kurulan ve faaliyetlerini Suriye ve Irak'a kadar genişleten sözde yardım kuruluşu Özgür Burma Devriyeleri adlı Evanjelist örgütün lideri David Eubank, teröristlerin ve Suriye'deki çatışmalarda ölen Evanjelist örgütün mensubunun cenaze törenine katıldı. Özgür Burma Devriyeleri adlı sözde kuruluş Suriye'de YPG(PKK'ya verdiği destekle biliniyor.
Türkiye, 9 Ekim 2019 tarihinde Başkan Erdoğan'ın talimatıyla terör örgütü PKK/YPG'nin sınırımızda terör koridoru kurmasını önlemek ve Suriyelilerin evine dönüşünü hızlandırmak için Barış Pınarı Harekatını başlatmıştı. Operasyon kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
TERÖRİSTLERİN CENAZESİNE KATILDI
YPG/PKK terör örgütü bugün Suriye'de TSK ve SMO'ya karşı savaşırken öldürülen 6 terörist için cenaze töreni düzenlendi. Teröristlerin cenazesine PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen sözde yardım kuruluşu, Evanjelist örgüt Özgür Burma Devriyelerinin lideri David Eubank da katıldı. Eubank, PKK/YPG'ye arka çıkmak ve Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG adına çatışırken etkisiz hale getirilen Zau Seng adındaki Özgür Burma Devriyeleri üyesinin tabutunu kaldırmak için oradaydı.
ELEBAŞI FERHAT ABİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜ VE ELİNDEN ÖDÜL ALDI
1990 yılında Burma'da kurulan ve faaliyetlerini Suriye ve Irak'a kadar genişleten sözde yardım kuruluşu Free Burma Rangers (Özgür Burma Devriyeleri) adlı Evanjelist örgütün lideri David Eubank, cenaze töreninden önce terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den ile birlikte görüntülendi.
Görüntülerde David Eubank'ın, Ferhat Abdi Şahin'den ödül aldığı görülüyor.
TERÖRİSTLERİ KURTARDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Free Burma Rangers isimli sözde insani yardım örgütü, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK militanları ile birlikte görüntülendi.
Ortaya çıkan görüntülerde sözde insani yardım faaliyetleri için bölgede bulunan Free Burma Rangers üyelerinin terör örgütü YPG/PKK militanlarını zırhlı ambulanslarla kaçırdığı görüldü.
Uluslararası kamuoyuna kendilerini insani yardım gönüllü olarak tanıtan Free Burma Rangers’ın kurucusu ise eski ABD Özel Kuvvetler üyesi Dave Eubank.
EVANJELİST ÖRGÜT ÖZGÜR BURMA DEVRİYELERİ NASIL KURULDU?
ABD Özel Kuvvetleri'nde eğitim alan David Eubank, ordudan ayrıldıktan sonra Evanjelik misyoner harekete dahil olduğu ve kurduğu Free Burma Rangers (Özgür Burma Devriyeleri) adlı misyonerlik faaliyeti yürüten yapı ile başta Myanmar (Burma) olmak üzere, Sudan, Irak ve "Kürdistan" diye nitelendirdikleri Suriye'nin kuzeyinde aktif olarak faaliyette bulunuyor
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