Türkiye, 9 Ekim 2019 tarihinde Başkan Erdoğan'ın talimatıyla terör örgütü PKK/YPG'nin sınırımızda terör koridoru kurmasını önlemek ve Suriyelilerin evine dönüşünü hızlandırmak için Barış Pınarı Harekatını başlatmıştı. Operasyon kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TERÖRİSTLERİN CENAZESİNE KATILDI

YPG/PKK terör örgütü bugün Suriye'de TSK ve SMO'ya karşı savaşırken öldürülen 6 terörist için cenaze töreni düzenlendi. Teröristlerin cenazesine PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen sözde yardım kuruluşu, Evanjelist örgüt Özgür Burma Devriyelerinin lideri David Eubank da katıldı. Eubank, PKK/YPG'ye arka çıkmak ve Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG adına çatışırken etkisiz hale getirilen Zau Seng adındaki Özgür Burma Devriyeleri üyesinin tabutunu kaldırmak için oradaydı.